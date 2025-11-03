Україна працює, щоб закрити суму на імпорт газу на зимовий період. Станом на зараз необхідно знайти ще 750 мільярдів євро з тих €2 млрд, про які 10 днів тому говорила прем'єр-міністерка Свириденко.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 3 листопада на спілкуванні з журналістами.

Він сказав, що енергетика наразі — перший пріоритет для влади. Поговоривши з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський дізнався від неї, що ЄС надасть Києву ще приблизно 127 млн євро підтримки на газ.

"Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось", — розповів глава держави.

Він поінформував медійників, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України. Фон дер Ляєн буде присутня там.

24 жовтня під час години запитань до уряду в парламенті премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро.

Таку суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів. Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.

28 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.