Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 4 листопада Європейський союз ухвалить Пакет розширення , який відзначить відданість України європейському шляху.

Про це вона написала в Х.

Президентка ЄК напередодні публікації пакета розширення провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

"Завтра ми ухвалимо наш Пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року. Послання Комісії чітке: Україна готова рухатися вперед", — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що ЄС надаватиме Україні екстрену енергетичну підтримку протягом зими і працює над варіантами забезпечення фінансової допомоги.

"ЄС підтримує вас, надаючи екстрену енергетичну підтримку Україні протягом наступних місяців. Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні", — зазначила президентка ЄК.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.