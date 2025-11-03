Україна готує експорт зброї та Drone Deal з США — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою "Drone deal".

Про це президент розповів на брифінгу, передає Укрінформ.

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо Drone-deal на наступному тижні буде в Україні", — наголосив Зеленський.

Президент також додав, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо продажу дронів.

Також Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені. Їх відкриють до кінця 2025 року.

"Ви знаєте, що це копродакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", — сказав Зеленський.

Він також зауважив, що це будуть перші два представництва для експорту зброї.

Питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник Президента України Олександр Камишін, зауважив президент.

21 вересня Зеленський казав, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту сучасної зброї власного виробництва.