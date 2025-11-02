Президент Ірану пообіцяв відновити усі ядерні об'єкти в країні "з більшою силою"

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна відновить свої ядерні об'єкти "з більшою силою", водночас підкресливши, що Тегеран "не має наміру створювати ядерну зброю".

Про це пише Reuters.

Відповідну заяву Пезешкіан зробив під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де він зустрівся з керівниками іранської ядерної промисловості.

"Знищення будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відновимо їх і з більшою силою", — сказав іранський президент.

Водночас він підкреслив, що ядерна програма Ірану призначена для суто цивільних цілей.

"Все це призначене для вирішення проблем людей, для хвороб, для здоров'я людей", — сказав Пезешкіан.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп раніше попередив, що віддасть наказ про нові удари по ядерних об’єктах Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу об’єктів, які Сполучені Штати атакували у червні.

Удар США по ядерних об'єктах в Ірані

Уночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що головною метою операції було нібито усунення ядерної загрози з боку Ірану. За його словами, атаковані ядерні об’єкти "були повністю знищені". Американський лідер попередив: якщо Тегеран не піде на мир — майбутні удари будуть "набагато масштабнішими".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів США по Ірану протягом двох наступних тижнів — залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися чи не відбутися найближчим часом.

Об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль від початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Раніше Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ після "необдуманих" кроків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми.

Згодом ООН відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану, повідомляє Reuters. Рішення ухвалене після ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, які звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує намір створювати ядерну зброю та попередив про "жорстку відповідь".

Санкції Ради Безпеки ООН, що діяли з 2006 по 2010 роки, поновилися в суботу, 27 вересня, о 20:00 за східноамериканським часом. Вони забороняють збагачення та переробку урану, діяльність із балістичними ракетами та постачання озброєнь Ірану.

Крім того, запроваджено замороження активів десятків іранських посадовців і компаній, заборону на поїздки для окремих осіб і обмеження на будь-які міжнародні комерційні проєкти з ураном за участі Ірану.

28 вересня в Ірані відреагували на відновлення санкцій ООН, зокрема міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі закликав Генерального секретаря ООН запобігти відновленню механізмів виконання санкцій проти Тегерана.

Президент України Володимир Зеленський привітав "чітке рішення" Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Він також закликав до "жорсткого та колективного тиску на РФ" для зміцнення міжнародного ядерного порядку.