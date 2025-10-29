Іран активізував відновлення своєї програми балістичних ракет, попри повторне запровадження у вересні 2025 року санкцій ООН, які скеровані на заборону продажу зброї країні та діяльність, пов'язану з балістичними ракетами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у розвідках країн Європи.

За даними видання, Китай відправив Ірану кілька партій перхлорату натрію, основного прекурсору у виробництві твердого палива, що забезпечує роботу звичайних ракет середньої дальності Ірану.

Партії перхлорату натрію почали надходити до Ірану з 29 вересня. Всього Китай відправа Ірану 2 тисячі тонн перхлорату натрію.

Уряд Китаю заявив, що "не знайомий" з продажем та експортуванням до Ірану перхлорату натрію та використання його для виробництва балістичних ракет урядом Ірану.

"Ми хочемо наголосити, що Китай прагне мирного вирішення іранської ядерної проблеми політичними та дипломатичними засобами та виступає проти санкцій і тиску", — повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.

28 вересня 2025 року ООН відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану.

Санкції передбачають заборону на збагачення та переробку урану, будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, а також ембарго на постачання Ірану озброєнь.

Крім того, запроваджено:

замороження активів десятків іранських посадовців і компаній,

заборону на поїздки для окремих осіб,

заборону на будь-які комерційні проєкти з ураном у світі за участі Ірану.

Китай та Росія засудили запровадження санкцій у листі, який надіслали ООН разом. У Китаї вважають санкції проти Ірану незаконними.

Іран прагне відновити свою ракетну та ядерну програми після того, як влітку 2025 року Ізраїль та США зруйнували місця виробництва ядерної зброї Ірану.