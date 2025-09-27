Іран заявляє, що не вийде з ядерної угоди, незважаючи на відновлення санкцій ООН

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран залишиться учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, незважаючи на загрозу поновлення санкцій ООН і тиск з боку деяких законодавців, які виступають за більш агресивну позицію.

Про це пише Bloomberg.

“Ми не маємо наміру виходити з ДНЯЗ”, — заявив іранський президент журналістам у п'ятницю, 26 вересня, в готелі в центрі Нью-Йорка.

Слова президента ознаменували зміну тону порівняно з липнем, коли головний іранський переговірник заявив, що вони не виключають виходу з угоди, відзначає агентство.

Після того, як європейські держави вирішили поновити ядерні санкції проти Ірану, які були скасовані в рамках ядерної угоди 2015 року зі США та іншими країнами, дипломати побоювалися, що Тегеран вийде з історичної міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї.

Заява Пезешкіана пролунала в той самий день і в ту саму годину, коли Рада Безпеки ООН голосувала за повторне запровадження широких санкцій проти Тегерана. За підсумками голосування, покарання, скасовані в рамках угоди 2015 року, набудуть чинності ввечері суботи, 27 вересня, за нью-йоркським часом.

Пезешкіан додав, що рішення залишитися в угоді не може бути змінене іншими країнами, відповідаючи на питання про вплив Китаю та Росії, які підтримують Тегеран і виступають від його імені в ООН.

Іран роками заперечує, що його ядерна програма має військове призначення. Однак, навіть не виходячи з ДНЯЗ, керівництво країни стикається з тиском зсередини Ірану, щоб змінити свої заявлені цілі.

У неділю іранський парламент обговорить лист, в якому праламентарії закликають змінити заявлену політику країни щодо відмови від ядерної зброї, що підвищує ставки в дипломатичній сутичці навколо атомної програми Тегерана.

Раніше Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ після "необдуманих" кроків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми.