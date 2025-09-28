Президент України Володимир Зеленський привітав "чітке рішення" Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Він також закликав до "жорсткого та колективного тиску на РФ" для зміцнення міжнародного ядерного порядку.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі.

За його словами, Іран "протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок".

"Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", – написав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що наразі "Росія діє в унісон з Іраном", нагадавши, що РФ захопила українську АЕС із ядерними матеріалами, перетворивши її на "глобальну ядерну загрозу".

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь", — написав президент.

Крім того, він додав, що для зміцнення міжнародного ядерного порядку потрібен "жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору".

Що цьому передувало

Раніше ООН відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану, повідомляє Reuters. Рішення ухвалене після ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, які звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує намір створювати ядерну зброю та попередив про "жорстку відповідь".

Санкції Ради Безпеки ООН, що діяли з 2006 по 2010 роки, поновилися в суботу, 27 вересня, о 20:00 за східноамериканським часом. Вони забороняють збагачення та переробку урану, діяльність із балістичними ракетами та постачання озброєнь Ірану.

Крім того, запроваджено замороження активів десятків іранських посадовців і компаній, заборону на поїздки для окремих осіб і обмеження на будь-які міжнародні комерційні проєкти з ураном за участі Ірану.

28 вересня в Ірані відреагували на відновлення санкцій ООН, зокрема міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі закликав Генерального секретаря ООН запобігти відновленню механізмів виконання санкцій проти Тегерана.