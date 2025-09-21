Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ після "необдуманих" кроків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми.

Про це пише іранське агентство Tasnim з посиланням на заяву Комісії з ядерної безпеки.

У ній йдеться, що попри дипломатичні зусилля Тегерана та презентацію планів з врегулювання ядерного питання, дії європейських країн фактично заблокували шлях для подальшої взаємодії з агентством. Іран також розкритикував ці держави за використання "механізму швидкого реагування", передбаченого Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), який дозволяє відновлювати санкції.

Міністерству закордонних справ Ірану доручено продовжити консультації відповідно до рішень Вищої ради нацбезпеки з метою захисту національних інтересів.

Це рішення збіглося з голосуванням у Раді Безпеки ООН. 19 вересня більшість членів Радбезу виступили проти скасування економічних санкцій, передбачених резолюцією 2231. За збереження обмежень проголосували США, Велика Британія, Франція та ще шість країн. Росія, Китай, Пакистан та Алжир підтримали пропозицію не допустити повторного запровадження санкцій, а Гаяна та Південна Корея утрималися.

Таким чином, якщо до 28 вересня не буде досягнуто нової угоди, економічні санкції проти Ірану знову набудуть чинності.

У 2015 році уклали угоду між Іраном та групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Радбезу ООН – США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією й Німеччиною — та ЄС), яка обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій.

Термін дії резолюції Ради Безпеки ООН, яка закріплює угоду, закінчується 18 жовтня, і згідно з її умовами санкції ООН можуть бути повторно запроваджені достроково. Цей процес триватиме близько 30 днів, пише Reuters.

29 червня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран, ймовірно, зможе розпочати виробництво збагаченого урану протягом кількох місяців, попри пошкодження низки ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

Того ж дня американський президент Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили США завдадуть повторних ударів по іранських ядерних об'єктах, якщо з'ясується, що Тегеран зберіг свої можливості щодо збагачення урану.

Як писало CNN, адміністрація Дональда Трампа та її партнери на Близькому Сході ведуть закриті переговори з Іраном щодо нової угоди. Зокрема Ірану пропонують мільярди доларів допомоги та скасування санкцій в обмін на відмову від збагачення урану.

25 червня під час саміту НАТО у Гаазі президент Дональд Трамп заявив, що США можуть укласти нову угоду з Іраном, цього разу щодо всеосяжного миру. Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.