В Ірані відреагували на відновлення санкцій ООН

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі закликав Генерального секретаря ООН запобігти відновленню механізмів виконання санкцій проти Тегерана.

Про це повідомив глава МЗС Ірану у листі, якого цитує Al Arabiya.

У зверненні Аракчі наголосив, що Іран не визнає жодних спроб продовжити чи відновити санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН. Він окремо закликав не допустити відродження роботи Комітету із санкцій та Групи експертів, які здійснюють моніторинг дотримання обмежувальних заходів.

За словами міністра, повторне запровадження санкцій є неприйнятним для Тегерана, і країна вважає це політично вмотивованим кроком.

Що цьому передувало

Раніше ООН відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану, повідомляє Reuters. Рішення ухвалене після ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, які звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує намір створювати ядерну зброю та попередив про "жорстку відповідь".

Санкції Ради Безпеки ООН, що діяли з 2006 по 2010 роки, поновилися в суботу о 20:00 за східноамериканським часом. Вони забороняють збагачення та переробку урану, діяльність із балістичними ракетами та постачання озброєнь Ірану.

Крім того, запроваджено замороження активів десятків іранських посадовців і компаній, заборону на поїздки для окремих осіб і обмеження на будь-які міжнародні комерційні проєкти з ураном за участі Ірану.