ООН відновила ембарго на озброєння та санкції проти Ірану

Організація Об’єднаних Націй відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану.

Про це пише Reuters.

Рішення було ухвалене після ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, які звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю, та попередив про "жорстку відповідь".

Санкції Ради Безпеки ООН, що діяли з 2006 по 2010 роки, офіційно поновилися в суботу о 20:00 за східноамериканським часом. Вони передбачають заборону на збагачення та переробку урану, будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, а також ембарго на постачання Ірану озброєнь.

Крім того, запроваджено:

замороження активів десятків іранських посадовців і компаній,

заборону на поїздки для окремих осіб,

заборону на будь-які комерційні проекти з ураном у світі за участі Ірану.

Тегеран оголосив про відкликання своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій. Президент Масуд Пезешкіян, втім, заявив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Росія назвала відновлення санкцій "незаконним" і закликала генсека ООН Антоніу Гутерреша не визнавати цього рішення. Натомість європейські країни підкреслили, що готові до переговорів, але закликали Іран відновити доступ для інспекторів МАГАТЕ та утриматися від ескалації.

На тлі нових обмежень іранський ріал оновив історичний мінімум, впавши до 1,123,000 за долар США.

Раніше Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ після "необдуманих" кроків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми.