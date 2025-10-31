Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб через сприяння Росії у війні проти України. Зокрема, під санкції потрапили компанії з Ірану та Китаю.

Про це йдеться в указах 810/2025 та 811/2025 на сайті президента.

Обмеження оголосили проти 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій. Серед них — громадяни України та РФ.

Також запровадили санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Всього - дев'ять компаній з Китаю та дев'ять компаній з Ірану.

Серед них компанії та їхні керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також обмеження застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

"З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами G7", — зазначив президент.

Раніше президент повідомив, що запроваджені санкції проти нафтових компаній Росії можуть привести до дефіциту бюджету до 50 мільярдів доларів. Необхідно довести його до 100 мільярдів, сказав президент.