Уряд готує пакет зимової підтримки для українців. В Україні знову очікуються графіки відключення електрики. Армія РФ атакувала Запоріжжя: є поранені. Невідомі дрони пролітали над військовою базою в Бельгії. У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість" — Суспільне зібрало головні новини ранку неділі, 2 листопада.

Зимова підтримка

Увечері 1 листопада премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. Раніше про це говорив президент Володимир Зеленський. Загалом уряд готує такі програми:

можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму — знайома українцям з минулої зими;

нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

нова програма безплатних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці — 3000 кілометрів — це відстань найдовшого рейсу в Україні в обох напрямках. Ця програма — важливий складник держфінансування пасажирських перевезень, наголосили в Мінрозвитку та в Укрзалізниці.

комплексна перевірка здоровʼя (чекап) для людей віком 40+ цієї зими.

Чи вимикатимуть світло в неділю 2 листопада

Укренерго на ніч в суботу повідомило, що наступної доби, 2 листопада, в Україні застосовуватимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Для пересічних мешканців застосовуватимуть вимкнення з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Графіки обмеження потужності для промисловості застосовуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Час обмежень та обсяг черг можуть змінитись.

Контекст: відключення запроваджуються по країні через російські обстріли української енергосистеми. Так, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 700 повітряних цілей — дрони та ракети різних типів, зокрема, балістичні. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в десяти областях та житлові будинки. Уночі 30 жовтня РФ атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено обладнання ТЕС.

Армія РФ атакувала Запоріжжя: є поранені

У ніч проти 2 листопада російські військові атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Пошкоджені житлові будинки. Також майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через цю російську атаку на Запоріжжя. Енергетики відновлять живлення, щойно дозволить безпекова ситуація, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Контекст: впродовж попередньої доби, 1 листопада, РФ завдала 753 ударів по території 18 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів 38-річний чоловік загинув, ще троє людей дістали поранень: жінки 44 і 72 років та 91-річний чоловік. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів, додав Федоров.

Невідомі дрони вкотре пролітали над Бельгією

У Бельгії поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель за останню добу двічі помічали по кілька одиниць невідомих дронів. Поліція намагалась їх перехопити, але не вдалося — повідомили видання HLN, міністр оборони країни Тео Франкен та Стівен Матей, мер міста Пеєр, де й розташована база. Наразі не зрозуміло, з якою метою дрони перебували над авіабазою. Поліція під час другого інциденту ввечері залучила вертоліт, щоб переслідувати БпЛА і пошукати пілотів, але нікого не знайшли.

Контекст: На базі Кляйне-Брогель планують розмістити винищувачі F-35, які замінять старі F-16. Також тут, як пише Бельгійська коаліція проти ядерної зброї, раніше зберігалася ядерна зброя США. За останні кілька днів дрони тричі фіксували ще й над бельгійськими базами Марш-ан-Фамен та Ельзенборн.

Українські призери кінофестивалю "Молодість"

У суботу, 1 листопада, оголосили переможців київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Гран-прі міжнародного кінофестивалю у 2025 році здобув фільм "Втомлені" режисера Юрія Дуная, нині військовослужбовця ЗСУ. Сюжет фільму розповідає історію двох ветеранів, які намагаються подолати травми війни. Дунай отримав статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду 5 тисяч доларів.

Окрім цього, серед українців спеціальну відзнаку отримав герой фільму "Ромчик" режисера Алексіса Біката (Велика Британія). Це 10-річний Роман Олексів, який отримав опіки після ракетного удару по Вінниці у 2022-му році.

Контекст: першу "Молодість" провели у 1970 році як дводенний студентський огляд короткометражних робіт Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З роками подія перетворилася на головний український фестиваль дебютного кіно, який отримав офіційну акредитацію FIAPF і став міжнародним майданчиком для молодих режисерів. Генеральний директор фестивалю — Андрій Халпахчі.