Стали відомі переможці кінофестивалю "Молодість": в українців дві відзнаки

У суботу, 1 листопада, оголосили переможців київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Зокрема, гран-прі отримала стрічка українського режисера Юрія Дуная "Втомлені", а спецнагороду віддали Романові Олексіву, герою фільму "Ромчик".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного та ідеться в соцмережах кінофестивалю.

Гран-прі міжнародного кінофестивалю у 2025 році здобув фільм "Втомлені" режисера Юрія Дуная. Сюжет фільму розповідає історію двох ветеранів Люби та Андрія, які намагаються подолати травми війни та знайти підтримку одне в одному.

Переможець отримав статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду 5 тисяч доларів.

Дунай у коментарі нашій журналістці розповів, що дуже хвилювався на своїй прем'єрі, тому що серед глядачів були його колеги-військові з першого центру рекрутингу, де він служить сам. Юрієві була дуже важлива їх реакція, зазначає він.

"Там були жінки, і вони розказували, що фільм викликав у них сльози. І це було дуже важливо для мене, тому що основне завдання, яке я ставив перед собою, — це створити якийсь місток для порозуміння між цивільними і військовими, які переживають ПТСР. Тому що військові, які страждають на посттравматичний розлад, стикаються з нерозумінням, і дуже часто виникають конфліктні ситуації. І я б хотів, щоб цей фільм допоміг людям краще розуміти військовим", — додав режисер.

Кінотворцям-початківцям, які міркують, чи подавати свої роботи на подібні фестивалі, Юрій Дунай порадив не боятися і не лінуватися, а досвід прийде з часом.

Окрім цього, серед українців спеціальну відзнаку отримав герой фільму "Ромчик" режисера Алексіса Біката (Велика Британія). Це 10-річний Роман Олексів, який отримав опіки після ракетного удару по Вінниці у 2022-му році.

Роман Олексів на врученні спецвідзнаки від кінофестивалю "Молодість", Київ, 1 листопада 2025 року. Суспільне Новини/Анна Самара

Повний перелік переможців:

переможці програми "Молодості" для підлітків Teen Screen : фільм "Франк" Тиніса Пілла (Естонія) — головна нагорода; спеціальні відзнаки отримали також "Біф", режисерка Інґріде Сантос (Іспанія, Мексика) за музику у фільмі та "Природа невидимих речей", режисерка Рафаела Камело (Бразилія, Чилі) за майстерну операторську роботу;

: фільм "Франк" Тиніса Пілла (Естонія) — головна нагорода; спеціальні відзнаки отримали також "Біф", режисерка Інґріде Сантос (Іспанія, Мексика) за музику у фільмі та "Природа невидимих речей", режисерка Рафаела Камело (Бразилія, Чилі) за майстерну операторську роботу; переможець документального конкурсу — фільму "Юнацтво" (Niñxs) режисера Кані Лапуерти (Мексика, Німеччина);

— фільму "Юнацтво" (Niñxs) режисера Кані Лапуерти (Мексика, Німеччина); переможці студентського міжнародного конкурсу : фільм "Аптека" Мартіна Монтельяно (Мексика) — головна нагорода; спеціальну відзнаку отримав фільм "Земля пухом" Йозо Шмух та герой фільму "Ромчик" Алексіса Біката (Сполучене Королівство), Роман Олексів;

: фільм "Аптека" Мартіна Монтельяно (Мексика) — головна нагорода; спеціальну відзнаку отримав фільм "Земля пухом" Йозо Шмух та герой фільму "Ромчик" Алексіса Біката (Сполучене Королівство), Роман Олексів; переможці у номінації "Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу" : головну нагороду здобула стрічка "Квиток в один кінець: Тбілісі" Пауля Плоберґера (Австрія, Грузія, Німеччина) Спеціальну відзнаку здобув фільм №Моя земля випалена" режисера Абдулрахмана аш-Шувайкі (Бельгія);

: головну нагороду здобула стрічка "Квиток в один кінець: Тбілісі" Пауля Плоберґера (Австрія, Грузія, Німеччина) Спеціальну відзнаку здобув фільм №Моя земля випалена" режисера Абдулрахмана аш-Шувайкі (Бельгія); найкращий повнометражний фільм міжнародного конкурсу — "Ми вам віримо" режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе (Бельгія). Спеціальні відзнаки також отримали Френк Діллей, виконавець головної ролі у стрічці "Халамидник" Гарріса Діккінсона (Сполучене Королівство), та "Край очерету", режисер Свен Брессер (Нідерланди, Бельгія);

— "Ми вам віримо" режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе (Бельгія). Спеціальні відзнаки також отримали Френк Діллей, виконавець головної ролі у стрічці "Халамидник" Гарріса Діккінсона (Сполучене Королівство), та "Край очерету", режисер Свен Брессер (Нідерланди, Бельгія); гран-прі здобув фільм "Втомлені" режисера Юрія Дуная;

здобув фільм "Втомлені" режисера Юрія Дуная; приз від Спілки кінокритиків України: головну нагороду здобули стрічки "недоступні" Кирила Земляного та "Євротелепорт" Наталії Ільчук. Спецвідзнаку отримав фільм "Котик та Песик шукають Дім", режисер Георгій Гогатадзе.

Директор фестивалю Андрій Халпахчі в коментарі Суспільному розповів, що цьогоріч на подію приїхали приблизно 35 іноземних гостей. "Вони дуже дякують за приїзд, за цю можливість зрозуміти, як ми живемо і працюємо", — каже він.

За його словами, у нинішній програмі доволі серйозним виявився акцент українського кіно: "Важливо було навіть нам зрозуміти, що і під час війни працює українська кіноіндустрія, наші продюсери, наші державні інституції".

Халпахчі наголосив, що "Молодість" — це майданчик, на якому раніше стартували або отримували винагороди чимало кінематографістів, які сьогодні є славою української та світової сцени: Кіра Муратова, Роман Балаян, Лариса Кадочникова, Олег Скрипка, Руслана, Святослав Вакарчук; Франсуа Озон, Том Тиквер, Гаспар Ное.

Про фестиваль

Першу "Молодість" провели у 1970 році як дводенний студентський огляд короткометражних робіт Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З роками подія перетворилася на головний український фестиваль дебютного кіно, який отримав офіційну акредитацію FIAPF і став міжнародним майданчиком для молодих режисерів. Генеральний директор фестивалю — Андрій Халпахчі.

Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Національної спілки кінематографістів України. Цьогоріч "Молодість" триває з 25 жовтня по 2 листопада. Це вже 54-й фестиваль. Головною подією його традиційно є міжнародний конкурс.