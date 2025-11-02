Росія запровадила санкції проти Свириденко та ще 9 посадовців

З 1 листопада в Росії запрацювали санкції проти прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, міністра фінансів і міністра економіки — усього 10 посадовців, серед яких уже колишні українські чиновники.
Про це йдеться в постанові, оприлюдненій на російському порталі правових актів.
Під обмеження потрапили:
- очільниця уряду України Юлія Свириденко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- міністр економіки Олексій Соболєв;
- радник міністра оборони Олександр Кубраков;
- гендиректор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков;
- виконавча директорка Офісу відновлення та реформ Кабміну Тетяна Ковтун;
- урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко;
- ексміністр юстиції Денис Малюська;
- ексміністр Кабміну Олег Немчінов;
- ексзаступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
Як пише російський "Коммерсантъ", ці санкції передбачають блокування активів у Росії, заборону на виведення капіталу, а також заборону на ввезення в країну товарів, якщо їх виробник, продавець або відправник підпадають під ці обмеження.
Улітку Міністерство закордонних справ Росії оголосило про блокування 15 європейських медіа у відповідь на 16-й пакет санкцій ЄС щодо восьми російських ЗМІ. Зараз у відповідь на 19-й пакет європейських санкцій РФ заборонила в'їзд деяким представникам євроінституцій і країн-членів Євросоюзу.