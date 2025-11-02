Перейти до основного змісту
Росія запровадила санкції проти Свириденко та ще 9 посадовців
Росія запровадила санкції проти Свириденко та ще 9 посадовців

Юлія Кузьменко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Telegram/Юлія Свириденко

З 1 листопада в Росії запрацювали санкції проти прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, міністра фінансів і міністра економіки — усього 10 посадовців, серед яких уже колишні українські чиновники.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій на російському порталі правових актів.

Під обмеження потрапили:

  • очільниця уряду України Юлія Свириденко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • міністр економіки Олексій Соболєв;
  • радник міністра оборони Олександр Кубраков;
  • гендиректор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков;
  • виконавча директорка Офісу відновлення та реформ Кабміну Тетяна Ковтун;
  • урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко;
  • ексміністр юстиції Денис Малюська;
  • ексміністр Кабміну Олег Немчінов;
  • ексзаступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Як пише російський "Коммерсантъ", ці санкції передбачають блокування активів у Росії, заборону на виведення капіталу, а також заборону на ввезення в країну товарів, якщо їх виробник, продавець або відправник підпадають під ці обмеження.

Улітку Міністерство закордонних справ Росії оголосило про блокування 15 європейських медіа у відповідь на 16-й пакет санкцій ЄС щодо восьми російських ЗМІ. Зараз у відповідь на 19-й пакет європейських санкцій РФ заборонила в'їзд деяким представникам євроінституцій і країн-членів Євросоюзу.

