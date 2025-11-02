УЗ та Мінрозвитку уточнили деякі деталі програми безоплатних 3000 км

Уряд обрав саме 3000 км для програми зимової підтримки, бо це відстань найдовшого рейсу в Україні в обох напрямках. УЗ-3000 — складник держфінансування пасажирських перевезень.

Про це ввечері 1 листопада у Facebook написали пресслужби Укрзалізниці та Міністерства розвитку громад та територій України.

Там уточнили, чому взяли для соцпідтримки саме цифру в 3000 км: це дорівнює подорожі туди та назад найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Для тих пасажирів, хто скористається ініціативою, анонсують подарунки.

"І ще: знаємо, що в піковий період не просто «зловити» квитки. Тож програма УЗ-3000 якраз і допоможе розвантажити пік — вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди", — зазначили ще одну причину запровадження соцпідтримки.

Окрім цього, за словами залізничників і Мінрозвитку, 3000 км зимової підтримки — це важливий складник системного державного фінансування пасажирських перевезень.

"Це — надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", — наголосили в УЗ.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. Раніше про це повідомляв президент Володимир Зеленський. Загалом уряд готує такі програми: