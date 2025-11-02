УЗ та Мінрозвитку уточнили деякі деталі програми безоплатних 3000 км

Уряд обрав саме 3000 км для програми зимової підтримки, бо це відстань найдовшого рейсу в Україні в обох напрямках. УЗ-3000 — складник держфінансування пасажирських перевезень.
Про це ввечері 1 листопада у Facebook написали пресслужби Укрзалізниці та Міністерства розвитку громад та територій України.
Там уточнили, чому взяли для соцпідтримки саме цифру в 3000 км: це дорівнює подорожі туди та назад найдовшимОдним з найдовших рейсів, як повідомляла УЗ в червні 2025-го, є №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ. на сьогодні рейсом по Україні. Для тих пасажирів, хто скористається ініціативою, анонсують подарунки.
"І ще: знаємо, що в піковий період не просто «зловити» квитки. Тож програма УЗ-3000 якраз і допоможе розвантажити пік — вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди", — зазначили ще одну причину запровадження соцпідтримки.
Окрім цього, за словами залізничників і Мінрозвитку, 3000 км зимової підтримки — це важливий складник системного державного фінансування пасажирських перевезень.
"Це — надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", — наголосили в УЗ.
Нагадаємо, ввечері 1 листопада премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. Раніше про це повідомляв президент Володимир Зеленський. Загалом уряд готує такі програми:
- можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму — знайома українцям з минулої зими;
- нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
- нова програма безплатних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці — 3000 кілометрів;
- комплексна перевірка здоровʼя (чекап) для людей віком 40+ цієї зими.