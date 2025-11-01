Дрон укотре помітили над військовою базою в Бельгії

У Бельгії поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель за останню добу двічі помітили невідомі дрони. Поліція намагалась їх перехопити, але не вдалося.

Про перший випадок прольоту дронів повідомили міністр оборони країни Тео Франкен та Стівен Матей — мер міста Пеєр, де й розташована база. Про другий інцидент написало видання Het Laatste Nieuws (HLN).

"Міністерство оборони має вжити всіх заходів для збиття цих дронів", — написав міністр і додав, що наступного тижня зустрінеться з поліцією, а 4 листопада організує міжвідомчу нараду, "щоб проаналізувати загрозу та вжити необхідних заходів для пошуку та затримання пілотів дронів".

Відкрили справу за фактом порушення повітряного простору країни, триває розслідування. Наразі не зрозуміло, з якою метою дрон перебував над авіабазою, додав мер удень 1 листопада після першого випадку. Тоді дронів було "один або декілька".

Другий раз дрони помітили над військовою базою близько 18:30. Поліція залучила вертоліт, щоб переслідувати БпЛА і пошукати пілотів, але нікого не знайшли. Мету прольотів також не виявили. Апарати, ймовірно, летіли в напрямку Нідерландів, додають у HLN.

На Кляйне-Брогелі буде розміщена база винищувачів F-35 (замість F-16). Також тут, як пише Бельгійська коаліція проти ядерної зброї, раніше зберігалася ядерна зброя США А один із суспільних мовників Бельгії VRT у 2019 році повідомляв, що на авіабазі досі зберігаються американські ядерні боєголовки. VRT посилався на документи Парламентської асамблеї НАТО, до яких нібито отримав доступ.

29 жовтня вночі на півдні Бельгії над військовою базою у Марш-ан-Фамен вдруге за останні декілька днів помітили невідомі безпілотники. Вперше їх помітили над військовою базою Ельзенборн на сході Бельгії.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони й літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.