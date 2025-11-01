2 листопада в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла

2 листопада в Україні застосовуватимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом від пів черги до півтори черги.

Графіки обмеження потужності для промисловості застосовуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергоінфраструктуру України.

Час обмежень та обсяг черг можуть змінитись залежно від ситуації, повідомляє Укренерго.