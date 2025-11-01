Уряд готує пакет зимової підтримки для українців — Свириденко

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. Раніше про це повідомляв президент Зеленський.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки", — написала Юлія Свириденко.

За її словами уряд готує такі програми:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму — знайома українцям з минулої зими;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці — 3000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Юлія Свириденко заявила, що деталі кожної програми повідомлятимуть найближчим часом.

Раніше Зеленський заявив, що уряд готує пакет програм для підтримки окремих верств населення у зимовий період. До 15 листопада уряд має представити деталі програм.