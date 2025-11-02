США і Китай домовилися про канали військового співробітництва

Міністри оборони США та Китаю погодили створити канали військового співробітництва після зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив у Х міністр оборони Піт Гегсет.

Трамп у себе в Truth Social через три дні після зустрічі з Сі прокоментував її: "Моя зустріч на рівні G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була дуже вдалою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США!"

Гегсет же розповідає, що як після "історичної" зустрічі президенті Трампа і Сі сам він у Малайзії мав позитивну зустріч з міністром національної оборони Китаю, адміралом Донгом Джуном.

"Як сказав президент Трамп, його історична «зустріч G2» задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю. Міністерство оборони зробить те саме — мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини. Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають", — пише Гегсет.

Посол Китаю в США Сє Фен після зустрічі міністрів висловив надію, що Вашингтон дотримається свого зобов'язання "не прагнути стримувати Китай і не шукати конфліктів", окрім того, займе чітку позицію проти незалежності Тайваню і буде співпрацювати з Пекіном, "щоб надати позитивної енергії регіональному та глобальному миру і безпеці".

Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа у Південній Кореї

30 жовтня Сі й Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусан. Вона була першою з початку другого терміну Трампа на посаді президента США.

Політики обговорювали питання глобальної безпеки, торгівельні відносини та шляхи зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном. На зустрічі погодили торговельне перемир'я та знищення мит від США.

Також однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.