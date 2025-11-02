Перейти до основного змісту
США і Китай домовилися про канали військового співробітництва
США і Китай домовилися про канали військового співробітництва

Юлія Кузьменко
Президент США Дональд Трамп тисне руку президенту Китаю Сі Цзіньпіну
Президент США Дональд Трамп тисне руку президенту Китаю Сі Цзіньпіну під час двосторонньої зустрічі в аеропорту Гімхе, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року. REUTERS/Evelyn Hockstein

Міністри оборони США та Китаю погодили створити канали військового співробітництва після зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив у Х міністр оборони Піт Гегсет.

Трамп у себе в Truth Social через три дні після зустрічі з Сі прокоментував її: "Моя зустріч на рівні G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була дуже вдалою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США!"

Гегсет же розповідає, що як після "історичної" зустрічі президенті Трампа і Сі сам він у Малайзії мав позитивну зустріч з міністром національної оборони Китаю, адміралом Донгом Джуном.

"Як сказав президент Трамп, його історична «зустріч G2» задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю. Міністерство оборони зробить те саме — мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини. Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають", — пише Гегсет.

Посол Китаю в США Сє Фен після зустрічі міністрів висловив надію, що Вашингтон дотримається свого зобов'язання "не прагнути стримувати Китай і не шукати конфліктів", окрім того, займе чітку позицію проти незалежності Тайваню і буде співпрацювати з Пекіном, "щоб надати позитивної енергії регіональному та глобальному миру і безпеці".

Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа у Південній Кореї

30 жовтня Сі й Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусан. Вона була першою з початку другого терміну Трампа на посаді президента США.

Політики обговорювали питання глобальної безпеки, торгівельні відносини та шляхи зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном. На зустрічі погодили торговельне перемир'я та знищення мит від США.

Також однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.

