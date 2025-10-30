У ніч на 30 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 700 повітряних цілей — дрони та ракети різних типів, зокрема балістичні. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в десяти областях та житлові будинки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки та зруйновано гуртожиток. Наразі відомо про десятки постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Двоє людей загинули.

Крім того, у Ладижині на Вінниччині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик.

Президент зазначив, що Росія завдала "підлих ударів" по енергетиці та об'єктах інфраструктури в низці регіонів: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

"Усі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє", — додав глава держави.

Зеленський також закликав міжнародних партнерів до нових кроків у тиску на Росію, зокрема посилення санкцій проти російської нафтогазової промисловості, фінансів та запровадження вторинних санкцій "на тих, хто цю війну спонсорує".

Російські війська вночі атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено обладнання ТЕС. Зранку запроваджували екстрені знеструмлення, але згодом скасували.

У компанії зазначили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК упродовж жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.