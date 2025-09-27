В Естонії знайшли уламок БПЛА "іноземної держави"

Вранці 27 вересня на території природоохоронної зони морського узбережжя у Пярнуському повіті Естонії місцевий житель виявив уламок невідомого безпілотника "іноземної держави".

Про це повідомляє естонський мовник ERR із посиланням на місцевих правоохоронців.

За попередньою інформацією, йдеться про частину великого дрона, яку могло прибити до берега з моря.

Вказуються, що на місці працюють співробітники Поліції безпеки (КаПо), Департамент поліції та прикордонної охорони, а також Рятувального департаменту, які займаються збиранням доказів того, як уламок БПЛА опинився на естонському узбережжі та за яких обставин він потрапив у море.

За словами прокурора Тааві Перна, наразі немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин.

"Проте КаПо перевіряє обставини того, що сталося, в рамках кримінального провадження, розпочатого ще у 2022 році, щоб зібрати докази агресії Росії проти України. За необхідності ми також поділимося інформацією з партнерами з інших країн", — додав він.

Новина доповнюється...