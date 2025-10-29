Міністр оборони Бельгії Тео Франкен висловив переконання, що будь-який ракетний удар Росії по Брюсселю викличе рішучу та нищівну відповідь НАТО. Водночас він вважає, що кремлівський лідер Володимир Путін не наважиться на використання ядерної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю бельгійському виданню De Morgen.

Франкен попередив Росію, що будь-який удар по столиці Бельгії, де розташована штаб-квартира НАТО, призведе до рішучої відповіді Альянсу.

"Путін знає: якщо він застосує ядерну зброю, то Москву зітруть з лиця землі", – заявив міністр.

Водночас він додав, що не вірить у такий сценарій: "Це логічно... Путін цього також не зробить".

Попри це, Тео Франкен застеріг від недооцінки військових можливостей Росії. За його словами, російська військова економіка наразі виробляє "в чотири рази більше боєприпасів, ніж усе НАТО разом узяте", в той час, як "Європа навіть не має центрального командування".

Міністр також прокоментував роль Китаю у війні РФ проти України. На його думку, Пекін зацікавлений у затягуванні війни в Україні, оскільки "це послаблює Захід".

"Українці воюють нашою зброєю, боєприпасами та грошима. Інакше вони б давно були пригнічені", – додав Франкен.

Коментуючи шквал реакцій на своє інтерв'ю виданню De Morgen, Франкен заявив, що видання свідомо використало скандальний заголовок заради прибутку. Він додав, що "навіть для лівих добродійників у такій газеті, як De Morgen, все зводиться до грошей".

"Заголовок, вирваний з контексту, який отримує купу кліків. Це приносить гроші", – написав міністр у Х після інтервʼю.

У Посольстві Росії в Бельгії, своєю чергою, назвали заяви Тео Франкена "провокаційними та безвідповідальними", а також "абсурдними та повністю відірваними від реальності". Російські дипломати стверджують, що міністр, "наляканий власними дурними заявами", згодом "кинувся виправдовуватися" у соцмережах.