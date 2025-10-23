Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу згодні, що жодна держава не повинна нести фінансові ризики від конфіскації російських активів самостійно. За її словами, ЄС готовий розробити механізм, який надасть Бельгії "необхідну безпеку".

Про це Кая Каллас заявила журналістам перед самітом ЄС 23 жовтня, реагуючи на застереження Бельгії.

Відповідаючи на запитання, чи готовий ЄС надати спільні гарантії, яких вимагає Бельгія, Каллас зазначила, що "занепокоєння стосується солідарності щодо ризиків".

"Всі погоджуються, що жодна країна не повинна нести ці ризики або цей тягар самостійно. Тож якщо нам потрібно розробити механізм, щоб забезпечити це і щоб Бельгія отримала необхідну безпеку, то нам потрібно скласти проєкт і працювати над цим", – сказала вона.

Глава дипломатії ЄС також привітала "сигнали, які ми отримуємо від США щодо санкцій" проти Росії, назвавши це "важливим знаком сили" та єдності.

Вона наголосила, що основний меседж полягає в тому, що Росія несе відповідальність за збитки й "повинна заплатити". Каллас додала, що кредит для України на основі заморожених активів надсилає три сигнали: підтримку Україні, сигнал Росії, що її "не переживуть", та сигнал США, що Європа "сама робить дуже важливі кроки".

Раніше цього дня премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна вимагає гарантій повної солідарності та взаємної відповідальності від усіх країн ЄС у питанні конфіскації російських активів. Брюссель готовий блокувати рішення, якщо його вимог не виконають.

Глава бельгійського уряду наголосив на різниці між замороженими та іммобілізованими суверенними активами, зазначивши, що шукає "правову основу" для їх конфіскації на користь України.