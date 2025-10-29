У Бельгії над військовою базою знову помітили дрони

На півдні Бельгії над військовою базою у Марш-ан-Фамен вдруге за останні декілька днів помітили вночі невідомі безпілотники. Поліція та військова розвідувальна служба ADIV проводять розслідування.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомляють HLN та Belga.

"Минулої ночі над важливою військовою базою Марш-ан-Фаменн знову помітили дрони. Було застосовано відповідні процедури, поліція та ADIV (Загальна служба розвідки та безпеки) ведуть розслідування", — сказав він.

Франкен наголосив, що минулої суботи дрони також бачили над цією військовою базою, і додав, що тоді йшлося про чотири-п'ять безпілотників.

"Наші вартові у Марш-ан-Фаман помітили численні дрони над важливими частинами штаб-квартири армійської бригади ввечері у суботу. Це була робота не аматорів, а досвідчених пілотів дронів", – сказав міністр і додав, що БпЛА бачили там "тривалий час".

Зазначається, що інцидент, що стався в ніч на 29 жовтня, – це вже третє повідомлення про безпілотники поблизу військової бази в Бельгії за короткий період. Вперше їх помітили над військовою базою Ельзенборн на сході Бельгії. Однак, за словами міністра, дрони над Марш-ан-Фамен – це інша історія.

"Наша головна казарма сухопутних сил розташована там. Там критично важлива інфраструктура. Над нею літали чотири чи п'ять дронів", — сказав Франкен.

За його словами, походження пристроїв і звідки вони прилетіли — досі невідоме. Підозри вказують на Росію, але міністр не може цього підтвердити. Він вважає, що це були "люди з поганими намірами".

"Це явна організована операція проти "серця" нашої армії. Вони видивлялися важливу інформацію про критичну інфраструктуру на території військового об’єкта", – заявив Франкен.

Він наголосив, що ініціює на рівні уряду швидкі закупівлі систем для виявлення безпілотників та їх ураження.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони й літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.