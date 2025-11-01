Лауреатка премії миру закликала США до "ескалації" у Венесуелі

Лауреатка Нобелівської премії миру у 2025 році та політикиня з Венесуели Марія Коріна Мачадо закликала США до "ескалації" у Венесуелі для "звільнення" країни від диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bloomberg.

З початку вересня 2025 року США розпочали атаки по суднах у Карибському морі, які ймовірно перевозили наркотики з Венесуели. У відповідь Венесуела розпочала військові навчання у Карибському морі та розгорнула 5 тисяч ракет з Росії

"Я вважаю, що ескалація, яка відбулася, — це єдиний спосіб змусити Мадуро зрозуміти, що час йти. Ця ескалація — остання можливість для тих, хто все ще підтримує Мадуро, зрозуміти, що їм потрібно позбавити його будь-якої підтримки, а самому Мадуро — зрозуміти, що це останній шанс справді сприяти мирному та впорядкованому переходу, чого ми прагнемо, за що ми боролися", — сказала Марія Коріна Мачадо.

Також політикиня заявила, що "джерела незаконної діяльності", а саме експорт наркотиків з Венесуели, необхідно скоротити, тому США вчиняють правильно щодо атак на судна у Карибському морі.

"Ці ресурси не йдуть до шкіл чи лікарень, їх використовують для репресій, переслідувань та корупції", — заявила Марія Коріна Мачадо.

Вона також наголосила, що режим Ніколаса Мадуро сфальсифікував вже 35 виборів різних типів у Венесуелі.

"Ми зрештою продемонстрували, ми перемогли, а потім на нас напали. У нас були тисячі протестів, мирних мітингів, демонстрацій. Ми перепробували всі інституційні засоби", — сказала Мачадо.

Марія Коріна Мачадо — лідерка демократичного руху у Венесуелі, яка понад 20 років бореться за вільні вибори, права людини та мирний перехід до демократії. Напередодні виборів 2024 року її кандидатуру заблокувала влада, після чого вона підтримала іншого опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію, який отримав 70% голосів. Режим Ніколаса Мадуро сфальсифікував результати виборів. Нобелівський комітет відзначив її громадянську мужність і відповідність критеріям премії миру, наголосивши, що вона довела: демократія — це шлях до миру.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.

23 жовтня Венесуела розгорнула 5000 зенітних ракет російського виробництва "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

24 жовтня президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти "божевільної війни", оскільки ескалація військової кампанії США призвела до різкого зростання напруженості.