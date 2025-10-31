Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Тепер остаточне політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на трьох американських та європейських посадовців, знайомих із цим питанням.

Об'єднаний штаб Пентагону надав Білому дому свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час цієї зустрічі український президент наполягав на наданні ракет Tomahawk, які мають дальність ураження близько 1600 км, для ефективнішого ураження нафтових та енергетичних об'єктів глибоко всередині Росії. Як зазначає CNN, раніше під час робочого обіду із Зеленським Трамп заявляв, що волів би не надавати ці ракети Україні.

"Ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни", — цитують журналісти слова Трампа.

Після позитивної оцінки від Пентагону фінальне рішення щодо постачання ракет залишається за президентом США.

Скільки ракет можуть передати Україні

Одним із ключових питань щодо ефективності використання нової зброї є кількість ракет, яку США готова передати Україні, кажуть співрозмовники Суспільного серед експертів.

"Дієвість у випадку крилатих ракет — це кількість, від цього все залежить. Скільки ракет одночасно ти можеш запустити? Скільки в тебе їх загалом є і скільки загалом буде? Чи Tomahawk залишиться черговою назвою десь разом з ATACMS, Abrams, чи це буде дієвий інструмент? — каже Олег Катков. — Взагалі ж це та ракета, яка знищила багато диктаторських режимів. Це спеціалізована ракета для знищення диктаторських режимів, починаючи з операції "Буря в пустелі".

Financial Times повідомляє, що нині мова йде про передачу від 20 до 50 ракет, що значно вплинути на перебіг війни не зможе. Подібну думку висловили і в штаб-квартирі НАТО. Там сказали, що ця зброя не стане вирішальною, проте матиме вплив на полі бою, доповнивши далекобійні потужності України.

Переговори зі США про Tomahawk

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

17 жовтня Зеленський зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював зокрема надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ. В інтервʼю NBC News Зеленський заявив, що президент США не сказав "ні" щодо Tomahawk, але не сказав й "так".