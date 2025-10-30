Низка сенаторів-республіканців публічно висловили підтримку заяву президента США Дональда Трампа щодо тестування ядерної зброї, називають її “відповіддю на ядерні провокації Кремля”.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймс Ріш заявив у коментарі журналістам, що позиція Трампа є “доречною відповіддю” на погрози очільника Росії Володимира Путіна.

“Коли ви маєте божевільного з ядерною зброєю, як Путін, важливо відповісти у спосіб, який не призведе до ескалації, але покаже, що такі погрози недоречні. Президент фактично нагадав: у нас також є ядерна зброя”, — сказав Джеймс Ріш.

Він підкреслив, що США традиційно виступали за обмеження кількості ядерних держав, однак застеріг, що без демонстрації сили країни, які перебувають під американською “ядерною парасолькою”, можуть самі почати шукати способи створити власний арсенал.

“Це важливо — щоб президент використав позицію лідера вільного світу і найсильнішої країни, аби чітко дати зрозуміти Путіну: якщо ти це зробиш — матимеш серйозні проблеми,” — додав сенатор.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав ініціативу Трампа “прямою відповіддю на російські провокації”.

“Доктрина Трампа проста: якщо ти нам надокучаєш, ми будемо надокучати тобі. Провокації Путіна, зокрема щодо ракети (Посейдон — ред) та випробування його нових іграшок спровокувала відповідь від президента Трампа”, — заявив Грем.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс своєю чергою наголосив, що США продовжують співпрацю навіть з державами, з якими мають складні відносини, аби стримувати розповсюдження ядерної зброї. Водночас він додав що тестування ядерної зброї — є елементом контролю стану ядерного арсеналу країни.

“Іноді потрібно перевірити його, щоб переконатися, що він функціонує належним чином. Це важлива частина національної безпеки Америки,” — зазначив Венс.

30 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, які проводять власні тестування. За його словами, процес випробувань розпочнеться негайно.

Заява Трампа прозвучала після того, як 26 жовтня Путін провів нараду з главою російського генштабу Валерієм Герасимовим щодо випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

29 жовтня Путін заявив, що РФ провела "успішні випробування" безекіпажного апарата "Посейдон". За його словами, апарат оснащений ядерною енергетичною установкою, може долати необмежену відстань та його нібито неможливо перехопити.

30 жовтня Китай закликав США "неухильно дотримуватися" глобального мораторію на ядерні випробування.