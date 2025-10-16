Ракети Tomahawk — єдині далекобійні крилаті ракети НАТО. Якщо Вашингтон після численних заяв таки надасть їх Києву, то Україна стане третьою країною, яка їх використовує, — після США та Британії. За свою історію Tomahawk використовували в багатьох війнах та конфліктах за участі Сполучених Штатів. Це і війна проти Іраку 1991-го та 2003 років, і бомбардування Югославії силами Північноатлантичного альянсу в 1999 році, та нещодавнє знищення ядерних обʼєктів в Ірані. У цьому матеріалі Суспільне пояснює, які властивості має Tomahawk, скільки всього таких ракет у США та як ЗСУ можуть їх застосовувати.

Технічні характеристики

Tomahawk — крилата ракета. Якщо порівнювати її з балістичною, вона має значно меншу швидкість: близько 900 км/год проти 7500 км/год в "Іскандера-М". Дальність польоту американської ракети — близько 1600 км. Її особливість полягає в здатності летіти низько, змінюючи маршрут і огинаючи перепони. Зокрема, нерівності ландшафту чи зону дії ППО.

Ракети Tomahawk можна порівняти з російськими "Калібрами". Вони мають приблизно однакову дальність польоту, їх обидві запускають переважно з кораблів чи підводних човнів. Проте, за словами оглядача видання "Мілітарний" Вадима Кушнікова, краще порівнювати навпаки – російські ракети "Калібр" із Tomahawk, адже саме американські ракети почали розробляти першими. Їхнє проектування почалось у 1970-х, задовго до створення подібних програм у тодішньому Радянському Союзі. Саме розробка американських ракет задала "моду" на подібні вироби.

Tomahawk може мати кілька варіантів бойової частини. Це фугасний боєприпас для проникаючих ударів всередину обʼєкта, касетний — для ураження цілі на відкритій місцевості та ядерна боєголовка. Загалом ракета може вражати майже весь спектр цілей, важливих для Сил оборони України.

"Це може бути стратегічна інфраструктура ворога, фортифікаційні споруди, арсенали, командні пункти, — каже Кушніков. — Для прикладу, останні вже вражали зброєю такого ж класу, коли крилаті ракети Storm Shadow вдарили по бункеру на Курщині з вищим командуванням із Північної Кореї та Росії".

Загалом вага бойової частини, яку здатна нести ракета, може становити до 454 кг. Це вшестеро більше за кількість вибухівки, яку здатен нести український дрон “Лютий”, який Київ використовує для ударів по нафтопереробним та військовим заводам у Росії.

Скільки Tomahawk має США

Починаючи з 1980-х років, коли Сполучені Штати взяли цю ракету на озброєння, Вашингтон не раз використовував її у численних конфліктах та війнах — зокрема, в Іраку, Ірані, Сирії, Афганістані та Югославії. Із моменту першого свого застосування у 1991 році в операції “Буря в пустелі”, за даними видання Defense Express, використали щонайменше 2465 таких ракет. А виготовлено близько 9000. Для прикладу, Росія до початку повномасштабного вторгнення мала у своєму запасі загалом близько 1900 ракет "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та Х-555. Проте невідома точна кількість ракет, які залишаються на озброєнні у США. За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, їх може бути близько 4000 одиниць. Проте відомі темпи їх виробництва — вони незначні. У 2023 році виготовили 68 ракет, у 2024 — 34, а цьогоріч у США планують випустити 22 ракети. Проте старіших ракет на складах багато, про що жартує і президент США Трамп. "Зеленський хоче Tomahawk. У нас їх багато. Чи потрібні вам Tomahawk в Аргентині?" — казав він на зустрічі з керівництвом латиноамериканської країни.

Модифікації Tomahawk і контроль з боку Вашингтона

Ракети Tomahawk модифікували протягом усього їх існування. Наприклад, остання модель має чотири системи навігації — це супутниковий звʼязок, інерційну навігацію, а також інфрачервону та телевізійну системи наведень. Усе це забезпечує високу точність ураження. Також, окрім виготовлення нових ракет, армія США модифікує старіші версії Tomahawk. Для прикладу, покращені ракети можуть самостійно "розрізняти цілі", а саму ракету можна перенацілити вже під час її польоту. Сучасні моделі Tomahawk потенційно невразливі для російського РЕБу, запевняють експерти.

Попри всі ці переваги й заяви Трампа, як пише видання Financial Times, перед передачею американське керівництво хоче отримати більше інформації про те, як Київ планує використовувати нову зброю. Та й після потенційної передачі США зможуть повністю контролювати запуски Tomahawk, вважає авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Зокрема, для навігації Tomahawk використовує саме супутники США, а цифрові карти місцевості можуть залишитись тільки в американських військових.

"Ми будемо вказувати США ціль, яку хочемо вразити, а також маршрут, який вважаємо оптимальним для польоту до цієї цілі. Американські фахівці будуть розробляти повністю всю програму польоту або ж нададуть нам цифрову карту місцевості, над якою ми хочемо пролітати, й тоді ми самі будемо складати програму", — пояснює Романенко.

Як Україна зможе запускати ці ракети

Головним полем для дискусій стало питання, як Україна зможе запускати ці ракети, адже Tomahawk переважно стартує з кораблів чи підводних човнів, яких Сили оборони наразі використовувати не можуть. Тут є кілька варіантів — і всі вони передбачають наземний старт ракети.

Перший — це система Typhon. Cаме вона нині є на озброєнні у Вашингтона. Проте головною її проблемою є кількість установок, адже армія США має лише кілька таких комплексів. Та й система пуску, як зазначає видання Defense Express, є габаритною і в Україні не зможе запускати ракети з поля чи бездоріжжя.

Другий варіант — пускова установка X-MAV, яку кілька днів тому представили на виставці озброєння у Вашингтоні. Вона компактніша й має простішу будову, що має полегшити запуски ракет. Проте, за словами головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, це лише прототип і невідомо, як усе працюватиме на ділі. Найбільш імовірним варіантом для України є пускові установки LRF. Основою для них є наземні безпілотники. Місяць тому морська піхота США, яка володіла ними, відмовилась від їх використання й теоретично Пентагон може передати Україні саме їх.

"Ці пускові вже в серійному виробництві, є замовлення на 50 одиниць, — каже Катков. — І загалом я впевнений, якщо США передаватимуть Tomahawk, вони робитимуть це разом із пусковими й набором даних, необхідних для програмування польоту ракети".

Скільки ракет можуть передати Україні

Одним із ключових питань щодо ефективності використання нової зброї є кількість ракет, яку США готова передати Україні, кажуть співрозмовники Суспільного серед експертів.

"Дієвість у випадку крилатих ракет — це кількість, від цього все залежить. Скільки ракет одночасно ти можеш запустити? Скільки в тебе їх загалом є і скільки загалом буде? Чи Tomahawk залишиться черговою назвою десь разом з ATACMS, Abrams, чи це буде дієвий інструмент? — каже Олег Катков. — Взагалі ж це та ракета, яка знищила багато диктаторських режимів. Це спеціалізована ракета для знищення диктаторських режимів, починаючи з операції "Буря в пустелі".

Financial Times повідомляє, що нині мова йде про передачу від 20 до 50 ракет, що значно вплинути на перебіг війни не зможе. Подібну думку висловили і в штаб-квартирі НАТО. Там сказали, що ця зброя не стане вирішальною, проте матиме вплив на полі бою, доповнивши далекобійні потужності України.