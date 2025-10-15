У НАТО вважають, що ракети Tomahawk підсилять ударний потенціал України

У НАТО вважають, що далекобійні крилаті ракети Tomahawk стануть доповненням до вже наявних ударних можливостей України.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Точна кількість, яка буде потрібна, залежить від того, що ви хочете з ними зробити. Але загалом я б сказав, що вони будуть доповненням. Вони, безсумнівно, матимуть вплив і будуть доповненням до того, що Україна вже використовує для ударів на великі відстані", — сказав топпосадовець НАТО.

За його словами, Україна вже демонструє успіхи з використанням "одноразових ударних дронів на значно збільшеній дальності" та новою крилатою ракетою, яку "вона успішно використовує для ударів на великі відстані".

"Отже, з огляду на все це, я думаю, що Tomahawk забезпечать збільшення потужності та деяких можливостей та будуть доповненням до того, чого Україна вже досягла", — додали в НАТО.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).