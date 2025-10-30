Перейти до основного змісту
Трамп оголосив про зниження тарифів на деякі товари для Китаю
Трамп оголосив про зниження тарифів на деякі товари для Китаю

Юрій Свиридюк
трамп
Президент Дональд Трамп (ліворуч) та лідер Китаю Сі Цзіньпін потиснули один одному руки після саміту США-Китай у міжнародному аеропорту Кімхе в Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року. AP/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати негайно знизять тарифи на товари з Китаю пов'язані з фентанілом з 20% до 10%. Це стало результатом його зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, яку Трамп назвав "дивовижною".

Про це він заявив, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One.

За словами Трампа, він погодився на зниження тарифів, "тому що я вірю, що вони [Китай] справді вживають рішучих заходів". Він додав, що Сі Цзіньпін "дуже наполегливо працюватиме, щоб зупинити потік" фентанілу до США. Раніше Пекін домагався скасування 20% мит на ці товари, а Трамп очікував поступок щодо хімікатів-прекурсорів.

Трамп також оголосив про інші домовленості:

  • Закупівлі агропродукції: Китай "негайно" почне закуповувати "величезну кількість" американської сої та іншої сільськогосподарської продукції.
  • Рідкісноземельні мінерали: Було досягнуто однорічної угоди (яка, за словами Трампа, буде продовжена), що Китай "не встановлюватиме жодних перешкод" і "не вводитиме контроль" на експорт рідкісноземельних мінералів, критично важливих для виробництва технологій.

Оцінюючи саміт, Трамп заявив, що вони з Сі "дійшли висновку з багатьох дуже важливих питань", оцінивши зустріч на "12" за 10-бальною шкалою.

Новина доповнюється та оновлюється...

