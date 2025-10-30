Трамп оголосив про зниження тарифів на деякі товари для Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати негайно знизять тарифи на товари з Китаю пов'язані з фентанілом з 20% до 10%. Це стало результатом його зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, яку Трамп назвав "дивовижною".

Про це він заявив, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One.

За словами Трампа, він погодився на зниження тарифів, "тому що я вірю, що вони [Китай] справді вживають рішучих заходів". Він додав, що Сі Цзіньпін "дуже наполегливо працюватиме, щоб зупинити потік" фентанілу до США. Раніше Пекін домагався скасування 20% мит на ці товари, а Трамп очікував поступок щодо хімікатів-прекурсорів.

Трамп також оголосив про інші домовленості:

Закупівлі агропродукції: Китай "негайно" почне закуповувати "величезну кількість" американської сої та іншої сільськогосподарської продукції.

Китай "негайно" почне закуповувати "величезну кількість" американської сої та іншої сільськогосподарської продукції. Рідкісноземельні мінерали: Було досягнуто однорічної угоди (яка, за словами Трампа, буде продовжена), що Китай "не встановлюватиме жодних перешкод" і "не вводитиме контроль" на експорт рідкісноземельних мінералів, критично важливих для виробництва технологій.

Оцінюючи саміт, Трамп заявив, що вони з Сі "дійшли висновку з багатьох дуже важливих питань", оцінивши зустріч на "12" за 10-бальною шкалою.

