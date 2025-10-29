Перейти до основного змісту
Армія РФ вдарила по центру Чернігова, українські війська не заблоковані в Куп'янську. 1345 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Армія РФ вдарила по центру Чернігова, українські війська не заблоковані в Куп'янську. 1345 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
Покровськ
Вид на місто Покровськ, яке намагається захопити армія РФ, Донеччина, 7 жовтня 2025 рік. Getty Images/Kostiantyn Liberov/Libkos

30 жовтня — 1344-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Київ — повітряна тривога

У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок