30 жовтня — 1344-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.
- Військо РФ не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.
- ЗСУ спростували заяву про заблоковані українські війська в Купʼянську.
Київ — повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.