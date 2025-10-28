У Росії обмежили роботу декількох аеропортів

Як стверджує представник "Росавіації" Артем Кореняко, у Росії запроваджені обмеження на прийом та виліт у низці аеропортів. Це "Калуга Грабцеве", Волгоград, Саратов ("Гагарін"), Геленджик, Пенза, Владикавказ, Грозний, Самара, Краснодар та Ульяновськ.

Закривалися аеропорти "Жуковський" під Москвою та московське "Домодєдово", але вже відновили роботу, додає посадовець.