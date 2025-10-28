29 жовтня — 1344-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру.
- Президент Зеленський заявив, що у п’ятницю або суботу радники України та Євросоюзу зустрінуться для обговорення плану завершення війни.
- Журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер отримав поранення на сході України.
- Україна офіційно розпочала опалювальний сезон.
У Росії обмежили роботу декількох аеропортів
Як стверджує представник "Росавіації" Артем Кореняко, у Росії запроваджені обмеження на прийом та виліт у низці аеропортів. Це "Калуга Грабцеве", Волгоград, Саратов ("Гагарін"), Геленджик, Пенза, Владикавказ, Грозний, Самара, Краснодар та Ульяновськ.
Закривалися аеропорти "Жуковський" під Москвою та московське "Домодєдово", але вже відновили роботу, додає посадовець.
У Фонд підтримки енергетики залучили €113 млн, погоджено ще €33,1 млн
За останні 100 днів до Фонду підтримки енергетики Україна залучила 113 млн євро, а ще €33,1 млн — задекларовано. Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю газу. Встановили 17 сонячних електростанцій для лікарень.
Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Міністерства енергетики після наради президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, коли підсумовували 100 днів роботи уряду.
"Один з пріоритетів – підготовка до осінньо-зимового періоду. В Україні триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, енергетики працюють цілодобово для відновлення інфраструктури після атак", — ідеться в пресрелізі.
Згідно з даними Міненерго та його очільниці Світлани Гринчук, за ці 100 днів:
- Кабінет міністрів виділив додатково 8,4 млрд грн на закупівлю газу. Для імпорту газу вже залучено 70% необхідної суми;
- у Фонд підтримки енергетики надійшло 113 млн євро. Крім того, міжнародні партнери задекларували ще 33,1 млн євро внесків до Фонду. Завдяки цим грошам Україна продовжує закуповувати необхідне енергообладнання для ремонтів після російських обстрілів;
- 14 країн передали різне енергетичне обладнання;
- за 100 днів введено в експлуатацію 117,64 МВт децентралізованої енергосистеми в регіонах. Ще 180,3 МВт очікується до кінця 2025 року;
- у межах урядової програми “Промінь надії” встановлено 17 сонячних електростанцій для лікарень. Стартувала програма безплатних сонячних панелей для шкіл із бюджетом 16,5 млн євро.
У Чугуєві російські дрони поцілили в приватне підприємство
Увечері 28 жовтня російська армія атакувала безпілотниками, попередньо типу "Герань-2" приватне цивільне підприємство в Чугуєві Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов і Національна поліція.
Унаслідок обстрілу зафіксовано близько шести влучань на території. Загорівся склад готової продукції. Інформація про постраждалих не надходила.