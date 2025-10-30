Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах України

Російські війська здійснили нову атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".

Зазначається, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки.

В компанії підкреслили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК впродовж жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Facebook повідомив, що армія РФ вдарила по Добротвірській ТЕС.

Нині у всіх регіонах України запроваджені графіки погодинних знеструмлень. Із 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг. Для промислових користувачів графік аналогічний.

Відомо, що вночі російські військові атакували Київ та область, у Запоріжжі через нічний обстріл поранені 11 людей. Окрім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині.

Пізно ввечері 29 жовтня армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.