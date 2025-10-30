Перейти до основного змісту
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах України
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиЕНЕРГОСИСТЕМАВІЙНА

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах України

Важливо
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
обстріли, Курахівська ТЕС, війна
Поліцейський проїжджає повз Курахівську ТЕС. Російські війська збільшили тиск на Курахівському фронті, Донецька область 16 вересня 2024 рік. REUTERS

Російські війська здійснили нову атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".

Зазначається, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки.

В компанії підкреслили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК впродовж жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Facebook повідомив, що армія РФ вдарила по Добротвірській ТЕС.

Нині у всіх регіонах України запроваджені графіки погодинних знеструмлень. Із 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг. Для промислових користувачів графік аналогічний.

Відомо, що вночі російські військові атакували Київ та область, у Запоріжжі через нічний обстріл поранені 11 людей. Окрім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині.

Пізно ввечері 29 жовтня армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок