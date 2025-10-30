Перейти до основного змісту
Нідерланди виділяють €10 млн на британську програму кібербезпеки України
НІДЕРЛАНДИКІБЕРЗЛОЧИННІСТЬВЕЛИКА БРИТАНІЯУКРАЇНАПОЛІТИКАСВІТ

Нідерланди виділяють €10 млн на британську програму кібербезпеки України

Надія Собенко
Розмір шрифту
Давід ван Веел
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел виступає під час двосторонньої зустрічі в Індонезії, 9 жовтня 2025 року. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на британську програму кібербезпеки України, щоб протистояти російським кібератакам.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками. Ця гібридна воєнна кампанія ставить під загрозу європейську безпеку. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії щодо України", — зазначив він.

Міністр наголосив, що цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.

ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки в сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок