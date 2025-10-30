Нідерланди виділяють €10 млн на британську програму кібербезпеки України

Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на британську програму кібербезпеки України, щоб протистояти російським кібератакам.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками. Ця гібридна воєнна кампанія ставить під загрозу європейську безпеку. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії щодо України", — зазначив він.

Міністр наголосив, що цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.

ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки в сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.