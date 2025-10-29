МЗС Китаю підтвердило зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом у Південній Кореї

Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило, що очільник КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Пусані 30 жовтня.

Відповідна заява опублікована на сайті відомства.

Зазначається, що зустріч відбудеться за домовленістю обох сторін, під час якої лідери обговорять ключові питання двосторонніх відносин.

"За домовленістю між Китаєм та США, голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня за місцевим часом, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин та питань, що становлять взаємний інтерес", — зазначив прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю.

Нагадаємо, нещодавно про зустріч повідомляли в адміністрації президента США. Там зазначали, що вона відбудеться 30 жовтня в рамках Торгово-консультаційної зустрічі ASEAN. Під час цієї зустрічі Трамп планував обговорити мита на імпорт з Китаю.

"Вони (китайці, — ред.) забрали наші гроші, але тепер усе змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.

Згодом Суспільному на правах анонімності три чиновники Білого дому повідомили, що президент США має намір обговорити із лідером КНР питання російської нафти. Зустріч головним чином фокусуватиметься на торгівлі та критичних мінерах.

“Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, з огляду на недавні події із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності” – повідомив чиновник Білого дому на правах аноніма.

Попередня особиста зустріч лідерів відбулася на саміті G20 в Осаці, Японія, 29 червня 2019 року. Тоді Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном під час свого першого президентського терміну.

Візити Трампа в країни Азії

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

26 жовтня Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.