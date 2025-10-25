Поїздка президента США Дональда Трампа до Індо-Тихоокеанського регіону зосередиться навколо економічних угод щодо торгівлі та критично важливих корисних копалинах.

Про це повідомили Суспільному на правах аноніма три чиновники Білого дому.

У Малайзії Дональд Трамп візьме участь у підписанні мирної угоди та матиме тет-а-тет із прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом, у Японії зустрінеться із новим прем’єр-міністром Санае Такаїчі та імператором Японії Нарухіто, у Кореї у графіку президента США запланована зустріч із Президентом Лі Дже Мьон та вечеря із лідерами регіону, після чого відбудеться двостороння зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пусані.

Відповідаючи на запитання журналістки Суспільного, чиновник Білого дому повідомив, що президент США має намір обговорити із лідером КНР питання російської нафти. Зустріч головним чином фокусуватиметься на торгівлі та критичних мінерах.

“Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні подій із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності” – повідомив чиновник Білого дому на правах аноніма.

І додав, що президент Трамп продовжуватиме зберігати “стратегічну невизначеність” у питанні Тайваню.

Водночас у Кореї президент США має намір укласти угоду, що сприятиме американському судноплавству.

"Це не секрет що американське суднобудівництво занепало за останні кілька десятиліть, тому президент дуже зацікавлений у його відбудові. Ми вітаємо капітал і співпрацю з боку союзників для допомоги США у відродження виробництва військово-морського суднобудування та будівництва субмарин", — зазначив високопосадовець в адміністрації Трампа.

“Ми зацікавлені у тому щоб укласти цю угоду якомога швидше”, – додало джерело Білого дому на правах ананіма.

“Ми розмовляємо із Індією весь час”, – прокоментував високопосадовець відсутність зустрічі із прем'єром Моді у графіку президента США.

Водночас зустріч із лідером Індії Північної Кореї “очікується у майбутньому”, але не запланована у графіку цього візиту Президент США до Індо-Тихоокеанського регіону.