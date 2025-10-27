Трамп підписав торговельні угоди з чотирма країнами Азії

Президент США Дональд Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.

Про це йдеться в заявах, опублікованих на сайті Білого дому 26 жовтня.

Трамп підписав документи з лідерами країн Азії, коли перебував і столиці Малайзії Куала-Лумпурі. Там він брав участь у саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Зокрема, президент Америки підписав взаємні торговельні угоди з Малайзією та Камбоджею, а також рамкову торговельну угоду з Таїландом. Відтепер, як пише Reuters, США збережуть тарифну ставку 19% на експорт з Камбоджі, Таїланду та Малайзії, а тарифи для деяких товарів буду знижені до нуля. Подібну угоду уклали з В'єтнамом, на експорт якого до США застосовується тарифна ставка 20%.

Усі 4 країни зобов'язалися усунути торговельні бар'єри та надати преференційний доступ до ринку для різних товарів із США.

Щодо корисних копалин — Трамп підписав дві окремі угоди з Таїландом і Малайзією про співпрацю з метою диверсифікації ланцюгів постачання критично важливих мінералів.

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, яка покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.