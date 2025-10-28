Президент США Дональд Трамп під час другого етапу свого азійського туру зустрівся з новообраною прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Вона вручила американському лідеру кілька подарунків.

Про це пише CNN та АР.

Під час зустрічі Такаїчі, яку в Японії вважають політичною наступницею вбитого прем’єра Сіндзо Абе, наслідувала його манеру, організувавши для Трампа розкішний прийом. Також вона подарувала президентові США кілька гольфових сувенірів, якими він та Абе користувалися під час спільної гри у 2017 році.

Зокрема, серед подарунків була ключка, якою Абе користувався під час гри з Трампом, та набір позолочених м’ячів для гольфу з імʼям американського президента.

Також Трамп отримав у подарунок гольф-сумку з автографом відомого гравця Хідекі Мацуями.

"Два лідери поділяли любов до гольфу і зіграли дев'ять лунок разом із Мацуямою під час першого дипломатичного візиту Трампа до Азії в 2017 році", — йдеться у повідомленні.

Крім того, президент США отримав дві бейсболки з написом "Japan Is Back".

Прем’єрка Такаїчі оголосила, що на честь 250-ї річниці США, яку відзначатимуть 2026-го, Японія подарує Вашингтону 250 сакур.

"У 1909 році Токіо вже дарувало США 2000 сакур, які пізніше були знищені через зараження комахами. Другий подарунок — 3020 дерев — надійшов у 1912 році, і частина з них дожила до сьогодні", — зазначає видання.

У межах зустрічі Трамп і Такаїчі також переглянули бейсбольний матч.

Президент США високо оцінив подарунки та заявив, що Такаїчі "стане однією з великих прем'єр-міністрів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у межах свого турне країнами Азії 28 жовтня зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Сторони підписали кілька стратегічних угод, а також обговорили припинення російсько-української війни. Крім того, під час зустрічі Такаїчі оголосила про висунення президента на Нобелівську премію миру.

Візити Трампа в країни Азії

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

26 жовтня Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.