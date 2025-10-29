Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон подарує президенту США Дональду Трампу копію старовинної золотої корони. Також Трампу вручать найвищу медаль Південної Кореї — Великий орден Мугунхва.

Про це повідомили AP та CNN.

Сеул нагородить Трампа своєю найпрестижнішою медаллю за його зусилля щодо стабілізації миру на Корейському півострові. Медаль йому вручать на знак визнання його попередніх дипломатичних зусиль і підкреслення його ролі як "миротворця" між Південною і Північною Кореями, які ворогують між собою.

В офісі президента Південної Кореї заявили, що Трамп стане першим президентом США, який отримає Великий орден Мугунхва.

Літак Трампа 29 жовтня вже приземлився в Південній Кореї, президент зустрінеться з корейським колегою Лі Дже Мьоном. Той подарує Дональду Трампу репліку історичної золотої корони. Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що подарунок символізуватиме "нову еру мирного співіснування та спільного зростання на Корейському півострові, над якою Південна Корея та США працюватимуть разом".

Копія створена на основі стародавньої золотої корони королівства Сілла, яка, за даними Національного музею Кореї, символізувала священну владу та абсолютне правління.

Візит Трампа в Південну Корею 29-30 жовтня — завершальний в турне по Азії. Тут він має також зустрітися з президентами Китаю Сі Цзіньпіном. Після розмови з ним Трамп не виключає, що знизить тарифи для Китаю, якщо Пекін "допоможе із ситуацією з фентанілом".

Трамп також візьме участь у зустрічі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). А з лідером Кореї обговорить ракети КНДР, питання торгівлі, інвестицій та миру на Корейському півострові.