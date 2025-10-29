Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет "море — земля" в Жовтому морі. Це сталося за день до візиту президента США Дональда Трампа в Південну Корею.

Про це 29 жовтня повідомляє північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Влада КНДР стверджує, нібито 28 жовтня провела випробувальний пуск стратегічної крилатої ракети класу "море — земля" в Жовтому морі.

"Крилаті ракети, модифіковані для використання з кораблів, були запущені вертикально та летіли вздовж встановленої траєкторії над Західним морем приблизно 7800 секунд, знищивши ціль", — пише KCNA.

На випробуваннях був присутній високопоставлений військовий чиновник Пак Чен Чон, який також оглянув підготовку моряків на борту нещодавно розроблених Північною Кореєю есмінців "Чхве Хьон" та "Кан Кон".

Випробування відбулися напередодні того, як президент США Дональд Трамп приїде в Південну Корею. Його візит 29-30 жовтня — завершальний в турне Трампа по Азії, де він має зустрітися з президентами Китаю Сі Цзіньпіном та Південної Кореї Лі Дже Мьоном. Трамп також візьме участь у зустрічі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). А з лідером Кореї обговорить торгівлю та ракети КНДР.

Це не перший пуск ракет КНДР за останні дні. 22 жовтня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря (на схід від Корейського півострова). Це був перший запуск ракет з боку КНДР за майже 5 місяців і перший пуск після вступу на посаду Лі Дже Мьона.

На початку жовтня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян розробляє нові військові заходи у відповідь на посилення військової присутності США на Корейському півострові.

Раніше Північна Корея запускала балістичні ракети, до прикладу, на тлі початку спільних військових навчань США і Південної Кореї.