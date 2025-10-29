У РФ закрили низку аеропортів, над Москвою збивали безпілотники

У Росії вночі 29 жовтня запроваджені обмеження в низці аеропортів. Столицю атакували щонайменше 7 БпЛА. В Ульянівській області під удар потрапив нафтопереробний завод.

Про це повідомив представник "Росавіації" Артем Кореняко, мер Москви Сергій Собянін та Astra.

Як стверджує Кореняко, у Росії запроваджені обмеження на прийом та виліт в аеропортах "Калуга Грабцеве", Саратов ("Гагарін"), у містах Волгоград, Геленджик, Пенза, Владикавказ, Грозний, Самара, Краснодар та Ульяновськ, Казань, Чебоксари.

Закривалися аеропорти "Жуковський" під Москвою та московські "Шереметьєво" і "Домодєдово", але вже відновили роботу, додає посадовець. У Саратові, Самарі та Пензі теж відновилося авіасполучення.

Міський голова Москви повідомив про перші три збиті дрони, які летіли на місто, ще напередодні близько 21:00. Вночі 29 жовтня написав про відбиття і знищення ще 4 безпілотників. Він не писав про пошкодження про постраждалих, а додав, що на місці збиття працюють екстрені служби.

Російське Міністерство оборони ввечері 28 жовтня інформувало, нібито над шістьма регіонами РФ протиповітряна оборона збила 57 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Найбільше — над Брянською областю, 35 БпЛА.

Також видання Astra із посиланням на місцевих жителів Новоспаського Ульянівської області пише, що в селищі атакували НПЗ "НС-Ойл".

Місцеві жителі повідомляли про вибухи Telegram-каналу SHOT. Ідеться, що мешканці чули 5-8 вибухів на околиці Новоспаського близько 00:20 ночі. Повідомляли й про спалахи і звуки мотора в небі.

Державна дума РФ 28 жовтня одразу у трьох читаннях ухвалила законопроєкт про залучення резервістів до захисту "критично важливих об'єктів" на території країни від українських дронів.

Крім цього, 28 жовтня російські парламентарії схвалили в цілому законопроєкт про проведення призову до армії РФ протягом усього року — з 1 січня до 31 грудня. Починаючи з 2026 року призовні комісії у країні працюватимуть постійно.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, у вересні українські Сили оборони вразили на території РФ 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.