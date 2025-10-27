У Москві відбивають атаки безпілотників — мер

Російську столицю Москву з вечора 26 жовтня атакували понад 20 безпілотників, в аеропорту "Домодєдово" — обмеження.

Про це написав у Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін.

Повідомлення про роботу російської протиповітряної оборони, збиття, знищення або "відбиття атаки безпілотника" на сторінці Собяніна з'являються з 17:41 за московським часом і протягом ночі 27 жовтня.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — додавав Собянін до кожного сповіщення.

У московському аеропорту "Домодєдово" запровадили тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків, поінформував уночі 17 жовтня представник "Росавіації" Артем Кореняко. Крім того, польоти обмежили в аеропортах "Саратов" (Саратовська область) і "Жуковський" (Московська область).

Російське опозиційне видання Astra визначило, що після атаки БпЛА є задимлення в селищі Комунарка, що прилягає до Москви.

За даними російського Міністерства оборони, з 16:00 до 20:00 за московським часом ППО перехопила та знищила 22 українські БпЛА літакового типу. 19 з них — над територією Бєлгородської області, 2 – над Калузькою областю, 1 – над Московським регіоном.

Раніше стало відомо, що вночі 25 жовтня українські дрони пошкодили Бєлгородську греблю. Це підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. 16 армійський корпус ЗСУ заявив, що після удару гребля під Бєлгородом почала пропускати воду, і російські підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець біля Вовчанська (Харківщина), виявились фактично відрізаними від основних сил.