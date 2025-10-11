Сирський заявив, що українська ППО демонструє ефективність на близько 74%

Українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилових енергооб'єктів, критичної інфраструктури та логістики.

Про це у Telegram написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал зазначив, що за останній місяць російські війська збільшили кількість застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза, і додав, що "попереду нас чекають нові випробування".

Також він розповів про результати ударів по об'єктах паливного та військового сектору на території РФ і заявив, що у вересні було уражено 70 таких цілей. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.

Окремо головком ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та зазначив, що вона залишається складною. За його словами, Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні окупантів та стабілізації ситуації на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському. Протягом вересня загальні втрати армії РФ склали 28,5 тисячі солдатів.

Сирський також зауважив, що зараз триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що ППО в Україні пріоритетно захищає 203 ключових об'єктів інфраструктури.

Масований удар РФ по Україні 10 жовтня

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.