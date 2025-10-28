Україна використовує для дальніх уражень на 90-95% зброю власного виробництва, вразивши вже понад 20% нафтопереробного потенціалу РФ. Це спричинило дефіцит та черги за пальним у Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Відповідаючи на запитання про вплив українських ударів на економіку РФ та використання далекобійної зброї, президент повідомив, що з європейських засобів ураження Україна застосовує лише ракети Storm Shadow та SCALP.

"З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості та меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає", – зазначив він.

Глава держави наголосив, що переважну більшість ударів завдають вітчизняною зброєю: "Загалом щодо далекобійних уражень, 90-95% — це наша зброя". За словами Зеленського, ці удари вже мають відчутний ефект.

"Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема", – повідомив він.

Президент пояснив, що Росія намагається компенсувати втрати, перерозподіляючи обсяги виробництва на інші заводи. У відповідь Україна планує продовжувати атаки. Він підсумував, що удари по цій галузі є пріоритетними, оскільки це пряме фінансування агресії:

"Це їхні гроші на війну – від нафтопереробки, тому ми щодо цього і працюємо", — сказав Зеленський.

Атаки України на енергетику Росії

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

Джерела Суспільного в СБУ підтверджували успішні атаки на ключові військові заводи: "Базальт" у Московській області, що виробляє боєприпаси, та "Сплав" у Тулі, який виготовляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Також Сили оборони уразили завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє компоненти для ракет "Іскандер" і "Кинджал", та спричинило його зупинку роботи. Наслідками цих ударів стали значні економічні втрати та проблеми з пальним у РФ.

У вересні 2025-го часткова зупинка Рязанського НПЗ та інші удари спричинили паливну кризу, що охопила 20 регіонів, та призвела до рекордного зростання біржових цін на бензин.