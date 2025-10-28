Призов у Росії триватиме цілий рік: Держдума ухвалила новий закон

Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні закон №973851-8. Тепер заходи, пов'язані з призовом, — медкомісії, психологічний відбір та засідання комісій — триватимуть весь календарний рік, а не лише у визначені весняний та осінній періоди.

Про це стало відомо з реєстру держзаконів РФ.

Згідно з ухваленими змінами, призов громадян на військову службу здійснюватиметься впродовж усього календарного року (з 1 січня по 31 грудня) на підставі указу лідера РФ.

Водночас відправлення громадян до місць проходження військової служби, як і раніше, відбуватиметься у вже встановлені законодавством терміни: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня. Ці норми не стосуються громадян, які перебувають у запасі.

Раніше всі призовні заходи, включно з явкою на медичний огляд та засідання призовної комісії, відбувалися лише двічі на рік у ті ж самі періоди, що й відправлення до війська.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що ці зміни дозволять "рівномірно розподілити навантаження на призовні пункти та підвищити якість призову громадян на військову службу".

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що повістки призовникам тепер також надсилатимуть впродовж року, без прив'язки до конкретного місяця. Закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

У 2023 році Державна дума РФ підвищила призовний вік чоловіків до 30 років, заборонила людям із повісткою виїжджати за кордон і збільшила штраф за неявку до військкомату в 10 разів.