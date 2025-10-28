Державна дума РФ у вівторок, 28 жовтня, одразу у трьох читаннях ухвалила законопроєкт про залучення резервістів до захисту "критично важливих об'єктів" на території країни.

Про це повідомила пресслужба нижньої палати російського парламенту.

Ухвалені поправки вносять зміни до федеральних законів РФ про оборону та військовий обов'язок.

Тепер резервістів російських збройних сил зможуть залучати на спеціальні збори задля забезпечення захисту таких об'єктів на підставі указу очільника Кремля Володимира Путіна. Порядок зборів визначить уряд РФ.

До внесення законопроєкту на розгляд депутатами у російському Міноборони пообіцяли, що резервістів не залучатимуть до участі у війні чи "виконання завдань" за межами Росії.

Необхідність поправок до федеральних законів там пов'язували "зі збільшенням випадків застосування збройними формуваннями України далекобійних безпілотників" для ударів по території РФ.

"З метою підвищення рівня захищеності об'єктів життєзабезпечення та інших важливих для добробуту громадян об'єктів прийнято рішення про залучення найбільш підготовлених і патріотично налаштованих громадян до виконання заходів щодо захисту цивільних об'єктів у глибині території Росії", — йшлося в повідомленні Міноборони РФ.

Резервісти — це громадяни РФ, які раніше служили у російській армії або інших силових структурах, які добровільно уклали контракт про зарахування до військового резерву.

Заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління російського Генштабу Володимир Цимлянський запевняв, що "ні про яку мобілізацію не йдеться".

Крім цього, 28 жовтня російські парламентарії схвалили в цілому законопроєкт про проведення призову до армії РФ протягом усього року — з 1 січня до 31 грудня. Починаючи з 2026 року призовні комісії у країні працюватимуть постійно.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, у вересні українські Сили оборони вразили на території РФ 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.