Сенат США знову не проголосував за припинення шатдауну — уже втринадцяте

Сенат США 13-й раз не зміг проголосувати за законопроєкт Республіканської партії про тимчасове фінансування роботи уряду. Шатдаун в країні триває вже 27 днів.

Про це повідомляють The Hill та NBC News.

Для ухвалення потрібно 60 голосів, а Сенат проголосував 54 голосами проти 45. Голосування переважно пройшло за партіями: республіканці за, демократи проти. Винятки: сенатори Кетрін Кортес Масто (Демократична партія, Невада), Джон Феттерман (Демократична партія, Пенсільванія) і Ангус Кінг (незалежний, Мен), які проголосували за, а також республіканець, сенатор від Кентуккі Ренд Пол, що віддав голос проти законопроєкту.

Через припинення роботи уряду вперше без зарплати лишилися федеральні службовці, які обслуговують аеропорти країни: авіадиспетчери та працівники Адміністрації безпеки транспорту.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, що, на його думку, влада може продовжувати виплачувати зарплату військовим. Хоча напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що з другої половини листопада уряд не зможе виплачувати заробітну плату армійцям, якщо шатдаун продовжиться.

Ще одна проблема — за кілька днів закінчаться виплати за Програмою додаткової допомоги з харчуванням (SNAP), тож найбільша федеральна профспілка працівників закликала Сенат домовитися.

Поточний шатдаун став другим за тривалістю в історії країни. Станом на 21 жовтня 2025 року він перевершив 21-денну паузу за часів Білла Клінтона.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.