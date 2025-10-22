Шатдаун в США став другим за тривалістю в історії – спікер Джонсон

Поточне призупинення роботи федерального уряду США (шатдаун) стало другим за тривалістю в історії країни. Станом на 21 жовтня 2025 року, воно перевершило 21-денний шатдаун часів Білла Клінтона.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон під час пресконференції 22 жовтня, яку транслював телеканал C-SPAN.

"Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба. Демократи продовжують творити історію — але з неправильних причин", — сказав Джонсон.

Поточне часткове припинення роботи уряду перевищило 21-денний шатдаун, який стався у 1996 році за часів президентства Білла Клінтона. Очікується, що Сенат у середу в дванадцяте проголосує за законопроект, ухвалений Палатою представників, який передбачає повторне відкриття уряду. Попереднє голосування відбулося 21 жовтня.

Днем раніше, 21 жовтня, лідери Демократичної партії попросили президента Трампа про зустріч для обговорення їхніх вимог щодо охорони здоров'я. Але президент заявив, що зустрінеться з ними лише після відновлення роботи уряду. Раніше того ж дня республіканці в Сенаті зустрілися з президентом під час обіду в Білому домі, де вони представили єдиний фронт, закликаючи демократів проголосувати за продовження фінансування.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.