В уряді Сполучених Штатів розпочався процес скорочення штату, який торкнеться понад 4000 федеральних службовців. Цей крок пов'язаний із частковим припиненням роботи уряду (шатдауном), що виник через неспроможність Конгресу узгодити бюджетне фінансування.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Адміністрація президента Дональда Трампа з 10 жовтня розпочала розсилку повідомлень про скорочення (RIF — Reduction in Force) федеральним працівникам у семи ключових департаментах. Це підтвердив директор бюджетного відділу Білого дому Расс Воут, а речник Адміністративно-бюджетного управління назвав скорочення "суттєвими".

Згідно з судовим документом, поданим у відповідь на позов профспілок, звільнення розподілилися таким чином:

Міністерство фінансів: 1446 співробітників;

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (HHS): від 1100 до 1200 співробітників;

Міністерство освіти: 466 співробітників;

Міністерство торгівлі: 315 співробітників;

Міністерство енергетики: 187 співробітників.

Також повідомлення отримали працівники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), Міністерства житлово-комунального господарства та Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA).

Представники адміністрації пояснюють скорочення необхідністю реорганізації. Речник HHS заявив, що ці заходи спрямовані на боротьбу з "роздутою бюрократією", створеною за попередньої адміністрації. У DHS зазначили, що звільнення в Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) є частиною "повернення агентства до виконання своєї місії".

Водночас представники Демократичної партії виступають проти звільнень. Вони стверджують, що шатдаун не є законною підставою для скорочення штату, і звинувачують Білий дім у "мстивості".

Високопосадовці адміністрації зазначають, що ситуація залишається нестабільною, і не виключають можливості додаткових скорочень, оскільки оцінки наслідків припинення фінансування ще тривають.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.