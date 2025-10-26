Спонсор Трампа надав уряду США 130 млн доларів для зарплат військовим – NYT

Президент США Трамп заявив, що анонімний благодійник пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду. Американські видання зʼясували, що це зробив фінансовий спонсор Дональда Трампа та Республіканської партії, мільярдер Тімоті Меллон.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

За даними видання, Тімоті Меллон почав фінансувати Республіканську партію під час президентської кампанії Дональда Трампа. Так він профінансував кампанію Трампа щонайменш на 50 мільйонів доларів, що стало одним з найбільших окремих внесків.

У міністерстві оборони США заявили, що прийняли пожертву відповідно до загальних правил щодо прийняття подарунків.

"Пожертва була зроблена за умови, що вона буде використана для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців", – заявив у своїй заяві головний речник Пентагону Шон Парнелл.

В армії США служить близько 1,3 мільйона військових. Пожертва у розмірі 130 мільйонів доларів дорівнюватиме приблизно 100 доларам на військовослужбовця.

Призупинення роботи уряду, або шатдаун, триває у США вже 3 тижні. Причиною є неприйняття бюджету Конгресом до 30 вересня 2025 року, коли закінчується фінансовий рік у США.

Тімоті Меллон — американський мільярдер, бізнесмен, власник залізниці у штатах Мен, Нью-Гемпшир, Делавер тощо. Його статки оцінюють у 14,1 мільярда доларів.